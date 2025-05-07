Над Таманью сбили две ракеты ВСУ

Над Таманью средства противоракетной обороны сбили две ракеты ВСУ

Средства противовоздушной обороны сбили две ракеты Вооруженных сил Украины в окрестностях станицы Тамань в Краснодарском крае. Об этом заявил глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем Telegram-канале.

«В районе станицы Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:06 по московскому времени.

По его словам, 16 частных и один многоквартирный дом получили незначительные повреждения, обошлось без пострадавших.

«Зафиксированы факты повреждений остекления, незначительные повреждения фасадных элементов», — уточнил Бабенков.

Глава района добавил, что все обследованные дома пригодны для жилья.

Днем 7 мая Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки над регионами были уничтожены 524 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.