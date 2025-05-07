В Нижегородской области упал украинский беспилотник

Украинские военнослужащие пытались нанести удар по Нижегородской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Кулебакским округом.

«Беспилотник упал неподалеку от частных домов, есть незначительные повреждения имущества», — говорится в заявлении.

Никакой информации о пострадавших не поступало. Как рассказал Никитин, в настоящее время на месте происшествия находятся представители местных властей и проводят осмотр.

Днем 7 мая заместитель председателя правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев сообщил о ликвидации нескольких украинских дронов в воздушном пространстве региона. Чиновник уточнил, что системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили БПЛА на подлете к городу Саранску. При этом все беспилотники летели в сторону гражданских предприятий, расположенных в промышленной зоне. В результате атаки никто не пострадал, но были зафиксированы некоторые повреждения.

Ранее дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области.