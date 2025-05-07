Украинские дроны были уничтожены на подлете к Саранску

Зампред правительства Мордовии Эмеев: БПЛА уничтожены на подлете к Саранску

Несколько беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Мордовии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Батыр Эмеев в своем Telegram-канале.

«Нашими средствами радио-электронной борьбы несколько БПЛА были подавлены на подлете к городу (Саранску — «Газета.Ru), некоторые — уничтожены», — сообщил он.

Эмеев добавил, что все беспилотники летели на гражданские предприятия, расположенные в промзоне. Зафиксированы повреждения, пострадавших не было.

Атака на Саранск произошла утром в среду, 7 мая. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за тревоги и риска налета украинских дронов.

Третий день подряд Вооруженные силы Украины атакуют дронами регионы России. С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата ликвидировали в Брянской области, 22 — в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ.

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