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В Пакистане заявили о белом флаге над позициями военных Индии

Министр информации Пакистана заявил о подъеме военными Индии белого флага
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Danish Ismail/Reuters

Министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия подняла белый флаг в нескольких местах, в том числе на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире. Об этом сообщает канал Samaa.tv.

По словам Тарара, индийские военные подняли белый флаг после существенных потерь в результате действий пакистанской армии. Власти Индии пока не комментировали эти данные.

По имеющимся сведениям, пакистанские военно-воздушные силы сбили пять индийских самолетов, тогда как индийская сторона подтвердила потерю только трех своих истребителей. Тарар подчеркнул, что эти меры стали ответом на «неспровоцированное и трусливое» нападение Индии.

6 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана. Речь идет об объектах, которые в Нью-Дели считают «террористическими».

По словам министра обороны Пакистана Хаваджа Асифа, ударам подверглись исключительно гражданские объекты. На этом фоне Исламабад решил начать ответную операцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее газета Indian Express писала, что Пакистан столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за отправки снарядов Украине.

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Конфликт Индии и Пакистана
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