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Россия ударила «Геранями» по украинским объектам

Минобороны: ВС РФ поразили склады с боеприпасами ВСУ в районе Андреевки
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Российские военные ударили по складам с боеприпасами в зоне спецоперации при помощи дронов «Герань-2». Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, ВС России поразили склады 142-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Доброполья и 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады вблизи Андреевки.

6 мая мэр Харькова заявил, что российские войска осуществили массированную атаку на объекты в городе с помощью беспилотников-камикадзе «Герань». По словам градоначальника, ударам дронов подверглись Холодногорский, Индустриальный, Киевский и Шевченковский районы.

До этого на видео попал прорыв российских беспилотников сквозь противовоздушную оборону Киева. На предоставленных кадрах видны попытки сбить «Герани». По словам военкоров, результатом атаки стал прилет по предприятию в Святошинском районе.

Ранее в США назвали российское оружие проблемой для ВСУ.

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