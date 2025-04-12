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Прорыв российских «Гераней» сквозь ПВО Киева попал на видео

«РВ»: появилось видео ночного прорыва «Гераней» сквозь ПВО в Киеве
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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Появилось видео ночного удара российских «Гераней» по целям в Киеве. Кадры приводит Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Видна стрельба по дронам и масштабный дым после удара», — подписаны кадры.

Военкоры добавили, что прилет был по предприятию в Святошинском районе, о чем сообщали киевские власти.

На предоставленных кадрах видно, как силы противовоздушной обороны Киева пытаются сбить российские «Герани». В темном небе можно заметить множество ярких точек.

Также военкоры продемонстрировали последствия удара — над местом прилета поднимается огромный столб огня, над городом стелется дым.

В свою очередь украинские власти заявили, что в результате прилета на складах начались сильные пожары. Их последствия ликвидируют до сих пор. Среди прочих объектов пострадали три склада, сообщило украинское МЧС. Также удары наносились по объектам в Днепропетровске, Павлограде и Харькове.

До этого Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что в ночь на 10 апреля российские войска нанесли по Киеву удар с помощью дронов-камикадзе «Герань-2». Авторы канала утверждали, что удар пришелся по помещениям складов.

Ранее в РФ подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.

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