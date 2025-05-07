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Украинский минюст подсчитал число подлежащих мобилизации заключенных

Минюст Украины считает: что около 30% заключенных могут быть мобилизованы
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Около 30% украинских заключенных могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины. Об этом украинским СМИ в интервью заявил заместитель министра юстиции страны Евгений Пикалов.

«Сегодня в ряды ВСУ вступили более 8,3 тысячи осужденных, еще тысяча заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных на Украине могут воспользоваться этой возможностью и встать на защиту государства», — заявил Пикалов.

В данный момент, по словам Пикалова, в украинских колониях и тюрьмах находятся около 37 тысяч заключенных.

Среди этих заключенных, как уточнил Пикалов, не все подходят для мобилизации, так как часть из них осуждена за тяжкие преступления, такие как терроризм и преступления против основ нацбезопасности.

До этого в середине апреля сообщалось, что центры рекрутинга ВСУ получили право вербовать наемников в украинскую армию за рубежом и доставлять их в зону боевых действий.

Ранее пленный украинец рассказал о вербовке в ВСУ под угрозой пыток заключенных.

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