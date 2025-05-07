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Украинский дрон атаковал храм в селе Курской области

Mash: дрон ВСУ поджег храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области
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Telegram-канал Mash

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал и поджег храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Сальное Курской области через несколько часов после объявления о трехдневном перемирии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, у храма загорелась крыша, которую пытаются потушить своими силами местные жители. Некоторые спасают иконы внутри здания. На место происшествия уже выехали пожарные.

Храм Великомученика Димитрия Солунского построен в 1910 году. В советское время там была школа, но в 2001 году вновь стали проводить службы.

Mash отметил, что за последний месяц ВСУ подожгли с беспилотника как минимум два храма в приграничье. При этом после поджогов дожидаются приезда спасателей и бьют по месту происшествия повторно.

В конце апреля Вооруженные силы РФ уничтожили группировку Вооруженных сил Украины, которая удерживала Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в приграничье Курской области.

После этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о намерении восстановить Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Суджанском районе, пострадавший от обстрелов и оккупации Вооруженных сил Украины.

Ранее Хинштейн заявил, что ВСУ продолжают удары по освобожденному Горнальскому монастырю.

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