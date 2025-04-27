Минобороны: ВС РФ ударили по складам ВСУ с боеприпасами от РСЗО HIMARS

Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли удары по складам со снарядами Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в соответствующих операциях приняли участие расчеты ударных беспилотников и оперативно-тактическая авиация. Также к работе подключились ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для РСЗО HIMARS производства США», — говорится в заявлении.

Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации формирований ВСУ в 168 районах.

27 апреля командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал Апти Алаудинов сообщил об уменьшении числа иностранных наемников в рядах ВСУ. По его словам, украинские войска продолжают нести большие потери. При этом у них возникли проблемы с набором новых бойцов, включая граждан других государств.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ рассказали о создании зоны безопасности в Сумской области.