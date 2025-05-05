Уничтожение сразу двух установок HIMARS в Херсонской области попало на видео

Появилось видео, на котором показан процесс уничтожения сразу двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Херсонской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По информации канала, установки были обнаружены случайно пролетавшим рядом дроном. Военные заметили пуски ракет, после чего решили проследить за происходящим. В один момент беспилотник зафиксировал пуски из второй РСЗО, отметили журналисты.

По данным авторов материала, HIMARS сопроводили до ангара. Впоследствии по точке нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», отметила «Изнанка».

В апреле посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник подготовил доклад, согласно которому Вооруженные силы Украины стали чаще использовать снаряды от РСЗО HIMARS, произведенные в США, для атак на российские гражданские объекты. По словам дипломата, в период с 7 по 13 апреля из-за ударов со стороны ВСУ в регионах страны пострадали 10 детей.

Ранее российские войска поразили склады ВСУ с реактивными снарядами.