Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС

Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на гидроэлектростанцию в Кашмире

Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на гидроэлектростанцию (ГЭС) «Нилум-Джелум» в Кашмире. Об этом сообщил телеканал Samaa со ссылкой на заявление гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.

«После... ночного... нападения Индия... нанесла удар по гидроэнергетическому проекту «Нилум-Джелум» и повредила его», — говорится в сообщении телеканала.

В ночь на 7 мая Индия нанесла серию ракетных ударов по территории, контролируемой Пакистаном, в рамках военной операции «Синдур». По данным Нью-Дели, мишенями стали девять объектов, на которых проходила подготовка террористических атак на Индию. Как сообщило агентство ANI, все удары были нанесены с применением высокоточного оружия силами всех трех родов войск.

Позже пресс-секретарь пакистанской армии заявил, что ответная операция со стороны Исламабада уже началась. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пакистане назвали условие для остановки боевых действий.