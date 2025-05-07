Российский генерал рассказал, кто может быть задействован для атаки дронов на Москву

Заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов считает, что в серии атак беспилотников на Москву и Подмосковье могли быть задействованы «спящие ячейки» украинской разведки. Об этом он заявил mk.ru.

По его словам, украинская армия становится все более «грамотной» и ее беспилотникам «иногда все же удается обходить препятствия и пролетать большие расстояния».

В каких-то районах БПЛА используют прорыв российской системы ПВО в сложных метеоусловиях. Кроме того, они запускаются в ночное время или в переходный период, когда оптико-электронные средства уже не работают, а радиолокационные могут не работать «в полную меру, то есть, когда затруднена система обнаружения и оповещения», рассказал эксперт.

По его оценке, около 15–18% долетевших до российских регионов беспилотников — это те, которые были собраны на российской территории. БПЛА могут запускать «с любой поляны, где заранее были организованы схроны». Иногда диверсанты «реанимируют» старые беспилотники, иногда получают новые.

Попов также привел информацию, согласно которой, поставки дронов в РФ идут через госграницу с Казахстаном.

Третий день подряд ВСУ атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье. В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 БПЛА.

Ранее эксперт назвал неожиданную причину атак беспилотников ВСУ на Москву.