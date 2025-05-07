Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский генерал рассказал, кто может быть задействован для атаки дронов на Москву

Генерал-майор Попов: в атаке дронов на Москву причастны «спящие ячейки» ГУР
close
Inna Varenytsia/Reuters

Заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов считает, что в серии атак беспилотников на Москву и Подмосковье могли быть задействованы «спящие ячейки» украинской разведки. Об этом он заявил mk.ru.

По его словам, украинская армия становится все более «грамотной» и ее беспилотникам «иногда все же удается обходить препятствия и пролетать большие расстояния».

В каких-то районах БПЛА используют прорыв российской системы ПВО в сложных метеоусловиях. Кроме того, они запускаются в ночное время или в переходный период, когда оптико-электронные средства уже не работают, а радиолокационные могут не работать «в полную меру, то есть, когда затруднена система обнаружения и оповещения», рассказал эксперт.

По его оценке, около 15–18% долетевших до российских регионов беспилотников — это те, которые были собраны на российской территории. БПЛА могут запускать «с любой поляны, где заранее были организованы схроны». Иногда диверсанты «реанимируют» старые беспилотники, иногда получают новые.

Попов также привел информацию, согласно которой, поставки дронов в РФ идут через госграницу с Казахстаном.

Третий день подряд ВСУ атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье. В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 БПЛА.

Ранее эксперт назвал неожиданную причину атак беспилотников ВСУ на Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами