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Военкор Пегов считает, что ВСУ будут вновь пытаться устроить вторжение

Военкор Пегов: ВСУ будут пытаться повторить вторжения в российские регионы
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться повторить вторжения в российские регионы. Об этом в своем Telegram-канале War Gonzo заявил военный корреспондент Семен Пегов.

«В ближайшее время стоит ожидать новых попыток ВСУ зайти на нашу территорию. К тому же, на данный момент неизвестно, были ли все украинские боевики в Теткино уничтожены или выдавлены с территории Курской области», — написал Пегов.

Он упомянул приграничные населенные пункты Теткино и Новый Путь, куда пытаются проникнуть украинские войска — несмотря на первоначальный успех, все пробившиеся на мототехнике через границу солдаты ВСУ были уничтожены.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины утром 7 мая приступили к новой волне наступления на поселок Теткино в Курской области.

Украинские войска, по словам военкоров, продолжают копить силы в приграничье для новых атак, которые запланированы на ближайшее время.

Ранее российский депутат объяснил новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область.

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