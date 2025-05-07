Индия и Пакистан сообщили о десятках жертв после ударов

Reuters: в Индии и Пакистане погибли десятки людей после обмена ударами

Власти Индии и Пакистана сообщили о десятках погибших после обмена ударами, сообщает Reuters со ссылкой на индийскую полицию.

По данным силовиков, в подконтрольном Нью-Дели Кашмире в результате ударов Пакистана погибли 10 индийцев, еще 48 человек пострадали.

Власти Пакистана заявили о гибели 26 мирных жителей и 46 раненых в результате ударов Индии.

До этого телеканал CNN сообщал, что Китай выразил сожаление в связи с началом военной операции Индии против Пакистана и подчеркнул обеспокоенность таким развитием событий.

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против инфраструктуры, расположенной на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Пресс-секретарь пакистанской армии сообщил, что ответная операция со стороны Исламабада уже началась. Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа террористов расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН призвали Индию и Пакистан к максимальной сдержанности.