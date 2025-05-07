Боец российского добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), спасает мирных жителей из обстреливаемых городов и сел. Об этом пишет РИА Новости.

Боец рассказал, что в украинскую армию попал не по своей воле, а в числе мобилизованных. В начале этого года он перешел на сторону Вооруженных сил (ВС) РФ, когда появилась такая возможность.

«Мы занимались эвакуацией гражданских с линии боевого соприкосновения», — сказал военный.

По его словам, в большинстве случаев он работает со стариками, которые не хотят покидать свой дом, несмотря на постоянные атаки со стороны противника.

Недавно военный вместе с другими бойцами батальона посетил несколько российских городов, в том числе Волгоград. Он рад предоставленной возможности узнать больше об истории России и на время отвлечься от боевых действий.

До этого бывший боец ВСУ с позывным «Лютик» рассказал, как вступил в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса. Он заявил, что подвергся насильственной мобилизации, поэтому когда попал на фронт, точно знал чего и почему хочет.

В результате солдат попал в плен к ВС РФ, а позже вступил в ряды российских войск. «Лютик» пояснил, что принял такое решение, так как хочет бороться с нацизмом.

Ранее российские военные взяли в плен солдата ВСУ, который совсем недавно вышел из тюрьмы.