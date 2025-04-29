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Бывший украинский военный рассказал, зачем вступил в ряды ВС РФ

РИА Новости: солдат «Лютик» вступил в батальон, сформированный из экс-бойцов ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий с позывным «Лютик» рассказал журналистам о вступлении в добровольческий батальон, сформированный из бывших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

По данным агентства, данное подразделение получило название батальон имени Максима Кривоноса.

Как отметил «Лютик», на Украине он подвергся насильственной мобилизации. Ему вручили повестку и тут же отправили в территориальный центр комплектования (ТЦК, военный комиссариат).

Мужчина подчеркнул, что видел много несправедливости, пока жил на Украине. В связи с этим, оказавшись на фронте, военнослужащий уже точно знал, «чего и почему хочет».

В результате солдат попал в плен к Вооруженным силам РФ, а по прошествии времени сам вступил в ряды российских войск. «Лютик» пояснил, что принял соответствующее решение, так как хочет бороться с нацизмом.

28 апреля пленный боец ВСУ Руслан Рошва заявил, что в последнее время в украинские войска начали «брать всех». В том числе речь идет об осужденных женщинах, которым предлагается подписать контракт с министерством обороны Украины и отправиться на поле боя.

Ранее российские военные взяли в плен солдата ВСУ, который совсем недавно вышел из тюрьмы.

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