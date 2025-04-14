Хуситы заявили об уничтожении очередного американского БПЛА

Хуситы из движения «Ансар Аллах» сбили над Йеменом американский боевой беспилотник. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

По его словам, силы противовоздушной обороны хуситов уничтожили выполнявший «враждебную миссию» разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper в небе над провинцией Хаджа на северо-западе страны.

Сариа уточнил, что дрон был сбит зенитной ракетой местного производства. Он напомнил, что за две последние недели хуситы уничтожили в воздушном пространстве Йемена четыре таких беспилотника и 19 с момента эскалации конфликта в секторе Газа.

13 апреля хуситы сообщили, что нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и военной базе Сдот-Миха, расположенной на востоке Израиля. По их словам, по военной базе были применены две баллистические ракеты, включая одну гиперзвуковую ракету типа «Палестина-2».

Ранее хуситы вновь атаковали американский авианосец.