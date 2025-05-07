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В минобороны Пакистана сообщили о пяти сбитых истребителях Индии

Geo TV: ВВС Пакистана сбили пять истребителей Индии
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Stringer/Reuters

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что ВВС страны ликвидировали пять истребителей Индии, когда отражали удар по территории своей страны, передает Geo TV.

Источники телеканала в службе безопасности утверждают, что речь идет о трех истребителях Rafale, одном МиГ-29 и одном Су-30.

Гендиректор управления по связям с общественностью (ISPR) оборонного ведомства генерал-майор Ахмед Шариф Чаудри подчеркнул, что все самолеты индийских ВВС были сбиты в воздушном пространстве Пакистана. Он добавил, что сейчас на линии контроля, заменяющей границу двух стран, идут интенсивные перестрелки.

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана. По заявлению индийского военного ведомства, пакистанские военные объекты атаке не подверглись, целью стала «террористическая инфраструктура». Пакистанская армия подтвердила, что Индия нанесла ракетные удары по трем целям на территории страны и в подконтрольных Исламабаду районах.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза, регулирующие водный поток на плотинах и каналах. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Индия поставила Россию в известность об операции «Синдур».

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Конфликт Индии и Пакистана
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