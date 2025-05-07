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В США оценили российскую бронемашину разминирования «Вепрь»

NI: российская БМР-3МА «Вепрь» зарекомендовала себя в боевых действиях на Украине
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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Российскую боевую машину разминирования БМР-3МА «Вепрь» в  США  назвали «адской на вид». Об этом сообщает издание  The National Interest  (NI).

В публикации отмечается, что российская бронемашина внешне напоминает «демона», а создатели БМР уделили особое внимание безопасности экипажа, оснастив ее броней, по уровню защиты сопоставимой с танком  Т-90. 

Издание утверждает, что ни один из «Вепрей» не был поврежден или уничтожен в зоне российско-украинскаинского конфликта.

Подчеркивается, что подобные системы защиты БМР позволяют российским военным поддерживать оперативный темп на передовой с высоким уровнем минной опасности.

До этого сообщалось, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» стала угрозой для американского флота и ВМС стран НАТО, так как нарушает баланс военной силы между Соединенными Штатами и Россией. Такое оружие, по оценке The National Interest, говорит о потенциальном изменении баланса сил на море в пользу России, так как у стран НАТО нет защиты от «Циркона».

Ранее в США российский «Борей» назвали лучшей подлодкой на планете.

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