Силы ПВО отразили атаку еще трех вражеских дронов на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще три беспилотника, следовавших к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о ликвидации трех БПЛА, направлявшихся к столице.

По его словам, на место падения обломков дронов прибыли сотрудники экстренных служб.

Второй день подряд ВСУ атакуют дронами Москву и Подмосковье. В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили над столичным регионом 19 вражеских беспилотников. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье дронами «Лютый». Они летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. БПЛА такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.