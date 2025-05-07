Министр обороны Пакистана обвинил Индию в ударах по гражданскому населению

Глава военного ведомства Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что индийская армия нанесла удары по мирному населению исламской республики. Об этом сообщает пакистанский телеканал Geo TV.

Асиф назвал действия Индии «трусливым и скрытым нападением» и пригрозил нанести более сильный ответный удар.

7 мая индийская армия заявила, что Пакистан нарушил режим прекращения огня на границе.

В свою очередь в Пакистане сообщили, что сбили два индийских военных самолета.

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале «Операции Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана. По заявлению индийского военного ведомства, пакистанские военные объекты атаке не подверглись, целью стала «террористическая инфраструктура». Пакистанская армия подтвердила, что Индия нанесла ракетные удары по трем целям на территории страны и в подконтрольных Исламабаду районах.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, ждать ли ядерной войны между Индией и Пакистаном.