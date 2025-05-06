Индия проведет воздушные учения на границе с Пакистаном

Индийские воздушные войска проведут двухдневные учения на границе с Пакистаном. Об этом сообщает издание Indian Express со ссылкой на авиационные власти страны.

«Учения начнутся в 9 часов вечера в среду (18:30 мск) и завершатся в 3 часа ночи в пятницу (00:30 мск). Работа аэропортов, расположенных вблизи границы, будет приостановлена на этот период», — говорится в сообщении.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошла стрельба. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

Индийские власти приняли ряд жестких шагов против Пакистана. Одним из наиболее значимых стало приостановление действия договора 1960 года о водах рек Инда. Кроме того, Индия усилила антитеррористические меры в Джамму и Кашмире, инициировав серию рейдов в подозрительных районах.

Пакистан отверг обвинения Индии и принял ответные меры. Власти страны закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили торговлю с Индией. Помимо этого, Исламабад приостановил визовые программы для граждан соседней страны.

Ранее на Западе назвали страну, которая способна примирить Индию и Пакистан.