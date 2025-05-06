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В МО заявили о ликвидации более полусотни украинских БПЛА в российских регионах

Минобороны РФ: в шести российских регионах сбили 57 украинских БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные предприняли неудачную попытку нанести удары по регионам РФ с помощью более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило российское министерство обороны в Telegram-канале.

«После 18:40 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») уничтожены и перехвачены 57 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в заявлении.

Из него следует, что больше всего дронов — 31 — нейтрализовали в небе над Брянской областью. В Курской и Орловской областях сбили 14 и семь беспилотников соответственно, в Калужской и Рязанской областях — по два. Еще один БПЛА ликвидировали в воздушном пространстве Республики Крым.

Вечером 6 мая в Минобороны РФ заявили, что в период с 17:21 до 18:40 мск в трех российских регионах перехватили 13 украинских дронов. Семь из них уничтожили в Калужской области, четыре — в Тульской области и два — в столичном регионе.

О том, что украинские военные пытались атаковать Москву, сообщил и мэр города Сергей Собянин. По его словам, средства ПВО ликвидировали два БПЛА, которые летели в сторону столицы. При этом на места падения обломков беспилотников выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области.

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