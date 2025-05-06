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В Брянской области гражданская машина подверглась атаке украинского дрона

Богомаз: дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в брянском селе Случевск
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Ashley Chan/Global Look Press

Украинские военнослужащие с помощью FPV-дрона атаковали движущийся гражданский автомобиль в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по машине в селе Случевск. В результате находившаяся в салоне женщина получила серьезные травмы, ее спасти не удалось.

На этом фоне глава российского субъекта выразил соболезнования ее родным и близким.

«Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — добавил Богомаз.

3 мая украинский беспилотник атаковал кормовоз агропромышленного холдинга «Мираторг» в селе Чуровичи, расположенном в Брянской области. По словам губернатора региона, из-за действий ВСУ пострадал водитель транспортного средства. Его доставили в больницу с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами.

Также атаку дрона зафиксировали в селе Алешковичи в Брянской области. Богомаз отметил, что здесь украинский летательный аппарат повредил производственное здание и автобус «Мираторга». При этом никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее четыре человека пострадали при атаке ВСУ на село Новая Погощь в Брянской области.

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