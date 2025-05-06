В Каменке-Днепровской при атаке беспилотника ВСУ пострадал молодой мужчина

Молодой мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на город Каменка-Днепровская, расположенный в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

Из заявления следует, что ранения получил местный житель 2004 года рождения. Его доставили в больницу около 17:40 мск.

По данным агентства, у пострадавшего диагностировали обширные рваные раны ног и осколочное ранение предплечья. Более того, мужчина лишился двух пальцев руки и получил травматический шок третьей степени.

«Травмы получил в результате атаки беспилотника-камикадзе», — подчеркнули в администрации.

Там добавили, что в настоящее время специалисты выясняют обстоятельства атаки на Каменку-Днепровскую.

6 мая атаке украинских БПЛА подверглось село Тяжино в Курской области. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека — 59-летний мужчина и 60-летняя женщина. У первого диагностировали термический ожог, осколочные ранения и множественные рвано-ушибленные раны. Вторая получила осколочные ранения ноги. Людей доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в ДНР зафиксировали прямое попадание дрона ВСУ в жилой дом.