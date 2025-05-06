Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Каменке-Днепровской при атаке беспилотника ВСУ пострадал молодой мужчина

ТАСС: житель Каменки-Днепровской получил тяжелые травмы в результате атаки БПЛА
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Молодой мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на город Каменка-Днепровская, расположенный в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

Из заявления следует, что ранения получил местный житель 2004 года рождения. Его доставили в больницу около 17:40 мск.

По данным агентства, у пострадавшего диагностировали обширные рваные раны ног и осколочное ранение предплечья. Более того, мужчина лишился двух пальцев руки и получил травматический шок третьей степени.

«Травмы получил в результате атаки беспилотника-камикадзе», — подчеркнули в администрации.

Там добавили, что в настоящее время специалисты выясняют обстоятельства атаки на Каменку-Днепровскую.

6 мая атаке украинских БПЛА подверглось село Тяжино в Курской области. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека — 59-летний мужчина и 60-летняя женщина. У первого диагностировали термический ожог, осколочные ранения и множественные рвано-ушибленные раны. Вторая получила осколочные ранения ноги. Людей доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в ДНР зафиксировали прямое попадание дрона ВСУ в жилой дом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами