Над Тульской и Калужской областями сбили минимум шесть беспилотников

SHOT: над Тульской и Калужской областями сбили минимум шесть украинских дронов

Над территорией Тульской и Калужской областей уничтожили минимум шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Два беспилотника уничтожили над Калужской областью и еще четыре — над Тульской», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:21 по московскому времени.

По информации SHOT, к отражению атаки в Тульской области подключалась авиация. По предварительным данным, дроны направлялись в сторону Московской области.

Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, которые летели на Москву. На месте падения обломков дронов сейчас работают специалисты экстренных служб. Другие подробности мэр Москвы разглашать не стал.

Утром 6 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью над российскими регионами были сбиты 106 беспилотников ВСУ. Из них 19 уничтожены над Московской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.