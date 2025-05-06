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Перехват радиосигнала раскрыл план ВСУ по запугиванию мирных жителей

РИА: операторы БПЛА ВСУ получили приказ атаковать жителей Харьковской области
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Операторы БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили приказ от командования бить по машинам с мирными жителями и гуманитарными грузами в подконтрольной РФ части Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости волонтер, который занимается доставкой продуктов питания и медикаментов жителям прифронтовых районов.

«Очень сложно туда доехать, потому что та территория как раз контролируется FPV-дронами и дронами-разведчиками», — рассказал собеседник агентства.

По словам волонтера, его машина с гуманитарным грузом подверглась атаке украинского дрона-камикадзе в конце апреля. Он сам получил осколочные ранения, но уже вернулся к работе.

Волонтер уточнил, что о задаче, поставленной командованием ВСУ бить по гражданским машинам, стало известно благодаря перехваченному радиосигналу. По его мнению, таким образом украинцы хотят запугать население.

До этого командир группы разминирования Вооруженных сил РФ с позывным «Фродо» обвинил украинских военных в запугивании мирных жителей Харьковской области. По его словам, бойцы ВСУ сбрасывают с дронов бомбы и хаотично стреляют по близлежащим городам, поселкам и селам в приграничье.

Ранее военный эксперт предупредил, что Украина готовит провокации в дни перемирия.

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