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В МО РФ рассказали, какое значение для ВСУ имела освобожденная Лысовка

МО России: освобожденная Лысовка в ДНР имела стратегическое значение для ВСУ
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Населенный пункт Лысовка, который освободили военнослужащие группировки войск «Центр», имел стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Этот район имел важное стратегическое значение для противника, представляя собой мощный укрепрайон с развитой системой обороны», — сказано в сообщении.

Российским штурмовым подразделениям пришлось действовать в условиях ожесточенного сопротивления со стороны хорошо подготовленного противника. В ведомстве отметили, что ВСУ использовали все доступные средства для удержания позиций.

«Несмотря на массированные обстрелы, включая ствольную артиллерию и кассетные боеприпасы, а также постоянные атаки вражеских дронов, военнослужащие продемонстрировали стойкость и высокий уровень боевой выучки», — подчеркнули в Минобороны.

Мощное радиоэлектронное противодействие ВСУ представляло особую сложность. Оно привело к серьезным трудностям в работе подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ударных дронов.

В результате боестолкновений российские военные уничтожили значительное количество украинской техники, в том числе бронемашины и тяжелые беспилотники «Баба-яга».

До этого министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 137-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Лысовки. Глава Минобороны заявил, что российские бойцы решительно громят противника, отбрасывая его с занимаемых рубежей и приближая полное освобождение Донбасса.

Ранее российские силы уничтожили 202 беспилотника в зоне СВО.

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