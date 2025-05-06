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Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Лысовка

Белоусов: освободители Лысовки в ДНР в упорных боях громят противника
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 137-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Лысовки в Донецкой народной республике и подчеркнул, что военные в ходе боевых действий упорно громят противника. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В упорных боях с украинскими формированиями военнослужащие бригады решительно громят противника, отбрасывая его с занимаемых рубежей и приближая полное освобождение Донбасса», — заявил он.

Белоусов добавил, что военнослужащие успешно справляются в задачами спецоперации. Глава МО отметил, что порядка 3800 тыс. солдат наградили знаками отличия и другими государственными наградами.

Глава ведомства подчеркнул, что Россия никогда не забудет подвиги героев.

6 мая в МО сообщили, что российские военные уничтожили за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) 202 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) были ликвидированы четыре управляемые авиационные бомбы JDAM.

Ранее российские силы уничтожили 202 беспилотника в зоне СВО.

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