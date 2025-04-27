Израиль ударил по складу с ракетами «Хезболлы» в столице Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту ливанского движения «Хезболла» в Бейруте, на котором хранились высокоточные ракеты. Об этом говорится в совместном заявлении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

В документе подчеркивается, что эти ракеты представляли для Израиля «значительную угрозу» и были «грубым нарушением» договоренностей с Ливаном. Нетаньяху и Кац отметили, что страна не позволит «Хезболле» «наращивать свой потенциал где бы то ни было в Ливане».

Согласно заявлению, перед атакой ЦАХАЛ предупредил гражданское население этого района Бейрута об опасности.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана осенью прошлого года. В сентябре Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы». ВС Ливана в боевые действия не вступали, а обстрелам со стороны ЦАХАЛ подвергалось приграничье и юг Бейрута. Целью атак Израиля были названы инфраструктурные объекты ливанского движения.

Ранее «Хезболла» предупредила, что не намерена терпеть агрессию Израиля.