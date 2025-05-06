СМИ: проект о гражданских женах участников СВО «завис» в Думе из-за традиционных ценностей

В Государственной думе «завис» законопроект, в рамках которого гражданские жены погибших участников специальной военной операции (СВО) могли бы через суд признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, документ мог «зависнуть» из-за позиций спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также вице-спикеров Анны Кузнецовой и Ирины Яровой. Собеседники газеты отметили, что при принятии решения по проекту они апеллируют к традиционным ценностям.

Данный законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в январе 2024 года. С тех пор документ не был принят даже в первом чтении.

При этом инициативу одобрило правительство, но с условием ее доработки ко второму чтению. Как посчитали в кабмине, в проекте нужно предусмотреть положения о том, что ни одно из лиц, находящихся в фактических брачных отношениях, не должно состоять в зарегистрированном браке.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о единых мерах поддержки для участников спецоперации.