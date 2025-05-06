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Армия Израиля приготовилась нанести удар по аэропорту в столице Йемена

Армия Израиля призвала всех немедленно покинуть аэропорт Саны
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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающие к нему районы. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Сана контролируется правящим на севере страны движением «Ансар Алла» (хуситами).

«Армия обороны Израиля полна решимости продолжать действовать и наносить решительные удары по любому, кто представляет угрозу жителям и гражданам государства Израиль, на любом необходимом расстоянии», — говорится в сообщении.

На странице ЦАХАЛ в соцсети X приводится призыв немедленно покинуть территорию аэропорта в Сане и предупредить всех, кто находится поблизости, немедленно эвакуироваться из этой зоны.

«Неподчинение требованию эвакуации и пребывание в этом районе подвергает вас опасности», — предупредили в израильской армии.

4 мая хуситы заявили, что ударили по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой. После атаки аэропорт был закрыт. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нанести хуситам семикратно больший урон в ответ на удар по воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что при ударах Израиля и США по Йемену пострадали более 20 человек.

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