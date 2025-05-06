Бывшего нижегородского военкома приговорили к пяти годам колонии за взятки

Нижегородский районный суд вынес приговор 62-летнему экс-военкому Анвяру Хусиянову, признав его виновным в получении взяток за освобождение призывников от службы. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 8 млн рублей и запрету занимать госдолжности в течение четырех лет, сообщает NN.RU.

В 2021–2024 годах Хусиянов через посредника получил девять взяток по 100–150 тыс. рублей. Во время процесса он пытался избежать наказания, запросив отправку в зону СВО, но суд отклонил ходатайство.

Военная прокуратура требовала 6 лет колонии и 9 млн рублей штрафа. Защита настаивала на штрафе без лишения свободы, ссылаясь на «заслуги» подсудимого.

Бывший военком утверждал, что пять призывников, заплативших ему, всё равно не подходили по здоровью.

«Деньги я тратил на ремонт военкомата — бюджетных средств не хватало», — заявил он в суде.

В конце марта главу военкомата в Оренбурге приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 1,5 млн рублей из-за взяток.

Ранее сообщалось, что тысячам россиян грозит суд из-за липовых справок об инвалидности.