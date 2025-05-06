Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего нижегородского военкома приговорили к пяти годам колонии за взятки

Нижегородского экс-военкома Хусиянова приговорили к 5 годам колонии за взятки
close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Нижегородский районный суд вынес приговор 62-летнему экс-военкому Анвяру Хусиянову, признав его виновным в получении взяток за освобождение призывников от службы. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 8 млн рублей и запрету занимать госдолжности в течение четырех лет, сообщает NN.RU.

В 2021–2024 годах Хусиянов через посредника получил девять взяток по 100–150 тыс. рублей. Во время процесса он пытался избежать наказания, запросив отправку в зону СВО, но суд отклонил ходатайство.

Военная прокуратура требовала 6 лет колонии и 9 млн рублей штрафа. Защита настаивала на штрафе без лишения свободы, ссылаясь на «заслуги» подсудимого.

Бывший военком утверждал, что пять призывников, заплативших ему, всё равно не подходили по здоровью.

«Деньги я тратил на ремонт военкомата — бюджетных средств не хватало», — заявил он в суде.

В конце марта главу военкомата в Оренбурге приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 1,5 млн рублей из-за взяток.

Ранее сообщалось, что тысячам россиян грозит суд из-за липовых справок об инвалидности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами