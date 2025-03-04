Тысячам россиян грозит суд из-за липовых справок об инвалидности

В Ростовской области тысячи жителей города Гуково оказались под следствием из-за получения справок об инвалидности в местном бюро медико-социальной экспертизы, пишут «Известия».

Как узнала газета, с 2010 по 2017 год за их выдачу отвечал Борис Котов, который был несколько раз осужден в особом порядке за выдачу подложных справок об инвалидности. В его отношении было доказано более 300 фактов взяток и 1790 случаев служебного подлога. Все желающие могли получить от него справки об инвалидности, заплатив от 40 тыс. до 100 тыс. руб. Сейчас уголовные дела стали возбуждать и против тех пенсионеров и людей предпенсионного возраста, кто за ними обращался.

«В каждом эпизоде в качестве ущерба государству фигурируют суммы от 660 тыс. до 1,1 млн рублей. Все эти деньги придется вернуть в бюджет тем, чья вина будет доказана в суде», — говорится в материале.

Согласно статье, изначально правоохранители обратили внимание на большое число инвалидов в городе с населением чуть больше 60 тыс. человек.

В прошлом августе суд арестовал доцента РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо по обвинению в организации фиктивных браков. По данным следствия, преподаватель с группой сообщников оформлял фиктивные браки для иностранцев, чтобы они могли получить разрешения на проживание в России. За свои услуги Оввигхо брал от 60 тыс. до 150 тыс. руб.

Ранее мужчина выдал себя за военкома и продавал липовые справки о негодности.