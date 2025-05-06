Подорвавшиеся на мине российские бойцы ждали помощи семь часов

Подорвавшиеся на вражеской мине российские снайперы под Херсоном записали видео во время семичасового ожидания помощи. Об этом сообщает RT.

На опубликованных кадрах боец с позывным «Есаул» и его напарник «Велес». Во время выполнения задания «Есаул» подорвался на взрывном устройстве. Когда Велес пытался перевязать ему рану, произошел повторный взрыв — в результате он также лишился ноги.

Пока бойцы ждали эвакуации, они записали прощальное видео для близких — вокруг при этом летали украинские дроны, а артиллерия не прекращала обстрел, из-за чего спасательная группа не могла подойти.

Бойцы ждали семь часов:« Велес» пел, чтобы поддержать раненого «Есаула, однако к вечеру тот скончался от кровопотери. «Велеса» позже эвакуировали.

В конце марта штурмовик Дробыш рассказал RT, что боец Вооруженных сил России с позывным «Юфер» 30 километров нес на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами украинской армии. По словам военного, в ноябре 2024 года его тяжело ранило. Долгое время штурмовик провел в блиндаже, где сам себе отрезал части ноги из-за гангрены. Эвакуация была невозможна из-за огромного количества вражеских дронов. Медикаменты мужчине скидывали с беспилотников. Боец пил воду из луж, а питался тем, что находил в блиндаже. Однажды он не ел шесть дней.

Ранее восьмерым бойцам СВО присвоили звание «Герой Чеченской Республики».