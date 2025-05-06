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Подорвавшиеся на мине российские бойцы ждали помощи семь часов

RT: подорвавшиеся бойцы под Херсоном сняли видео в ожидании помощи
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подорвавшиеся на вражеской мине российские снайперы под Херсоном записали видео во время семичасового ожидания помощи. Об этом сообщает RT.

На опубликованных кадрах боец с позывным «Есаул» и его напарник «Велес». Во время выполнения задания «Есаул» подорвался на взрывном устройстве. Когда Велес пытался перевязать ему рану, произошел повторный взрыв — в результате он также лишился ноги.

Пока бойцы ждали эвакуации, они записали прощальное видео для близких — вокруг при этом летали украинские дроны, а артиллерия не прекращала обстрел, из-за чего спасательная группа не могла подойти.

Бойцы ждали семь часов:« Велес» пел, чтобы поддержать раненого «Есаула, однако к вечеру тот скончался от кровопотери. «Велеса» позже эвакуировали.

В конце марта штурмовик Дробыш рассказал RT, что боец Вооруженных сил России с позывным «Юфер» 30 километров нес на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами украинской армии. По словам военного, в ноябре 2024 года его тяжело ранило. Долгое время штурмовик провел в блиндаже, где сам себе отрезал части ноги из-за гангрены. Эвакуация была невозможна из-за огромного количества вражеских дронов. Медикаменты мужчине скидывали с беспилотников. Боец пил воду из луж, а питался тем, что находил в блиндаже. Однажды он не ел шесть дней.

Ранее восьмерым бойцам СВО присвоили звание «Герой Чеченской Республики».

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