Стало известно о подвиге военного, который 30 км нес на себе раненых сослуживцев

Боец Вооруженных сил России с позывным «Юфер» 30 километров нес на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами украинской армии. О подвиге бойца рассказал RT один из спасенных, штурмовик Дробыш.

По словам Дробыша, в ноябре 2024 года его тяжело ранило. Долгое время штурмовик провел в блиндаже, где сам себе отрезал части ноги из-за гангрены. Эвакуация была невозможна из-за огромного количества вражеских дронов. Медикаменты мужчине скидывали с беспилотников. Боец пил воду из луж, а питался тем, что находил в блиндаже. Однажды он не ел шесть дней.

В феврале 2025 года до Дробыша добрался «Юфер» с напарником. Когда они несли раненого на носилках, напарник подорвался на мине-лепестке. В итоге «Юферу» пришлось нести на себе обоих сослуживцев.

Эвакуация раненых заняла четыре дня. Бойцы двигались только рано утром или вечером с промежутком 15-30 минут. «Юфер» сначала несколько километров нес одного раненого, а затем возвращался за другим.

«Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придет за мной. Но он вернулся и сказал: «Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернешься домой!» — поделился воспоминаниями Дробыш.

Сейчас спасенный штурмовик хочет найти «Юфера» и сказать ему спасибо.

До этого стало известно о подвиге командира штурмовой роты Владимира Харабуа, который принимал участие в штурме Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) в январе прошлого года. Пытаясь спасти сослуживцев, он вызвал огонь украинского танка на себя. Харабуа в одиночку поднялся на возвышенность и приказал подчиненным оставаться в укрытии. Пожертвовавший собой командир спас три штурмовые роты, группу эвакуации и минометный расчет.

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