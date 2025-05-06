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Нарышкин заявил, что Москва заранее узнала о первом испытании атомной бомбы США

Нарышкин: СССР узнал о первом испытании атомной бомбы США за 12 дней до взрыва
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Cover Images/Global Look Press

Руководство СССР узнало о первом испытании атомной бомбы США в 1945 году за 12 дней до взрыва. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».

«За 12 дней до того, как первая американская атомная бомба была собрана, советское руководство имело уже документальную информацию об этом», — подчеркнул он.

США впервые взорвали атомную бомбу на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года.

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне СССР испытал свою первую ядерную бомбу — ее разработали всего за семь лет. Множество ядерных секретов Союз добыл путем шпионажа и вербовки ученых-коммунистов, часть из которых расплатилась за это жизнью. Однако некоторые полагают, что их жертва была напрасной и советские ученые создали бы оружие в те же сроки и сами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ранее выживший при падении атомной бомбы выразил обеспокоенность ситуацией в мире.

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