Военные ВСУ прошли по конскому навозу на параде в Лондоне, это попало на видео

Группа из десяти военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в параде в Лондоне в честь 80-летия победы над нацистской Германией, прошли по конскому навозу. Соответствующие кадры опубликовал RT.

В начале парадной колонны следовал большой кавалерийский расчет. После него прошли пешие колонны. Украинские военнослужащие промаршировали прямо по конскому навозу. При этом они шли не в ногу. Остальные участники парада также промаршировали по навозу.

3 мая сообщалось, что британские власти пригласили военнослужащих ВСУ принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Лондон пошел на этот шаг, чтобы продемонстрировать Киеву «глобальную поддержку» в его противостоянии с Россией. В Кремле назвали это «кощунством» и отметили, что это решение демонстрирует неуважение к британским ветеранам.

Ранее в Британии рассказали, чем собираются заниматься их военные на Украине.