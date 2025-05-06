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Министр обороны США призвал сократить число генералов и адмиралов

CNN: Хегсет считает необходимым сократить на 20% число генералов и адмиралов
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Alex Brandon/AP

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился сократить число имеющих четыре звезды на погонах генералов и адмиралов минимум на 20%. Об этом, ссылаясь на подписанную министром обороны служебную записку, сообщает телеканал CNN.

По мнению Хегсета, сокращение числа высших офицеров и лишних должностей является необходимым шагом на пути к устранению избыточной структуры Вооруженных сил для их оптимизации и упорядочения.

В связи с этим министр обороны считает, что следует уменьшить количество генералов в Национальной гвардии США на 20% и сократить общее число высших офицеров армии и флота на 10%.

По данным CNN, в настоящее время в Вооруженных силах США насчитывается 37 генералов и адмиралов с четырьмя звездами на погонах. А тех, кто имеет звание от одной звезды и выше, — около 900.

15 апреля сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует практически вдвое сократить бюджет Государственного департамента.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.

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