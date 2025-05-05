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Над российскими регионами сбили девять беспилотников

МО: средства ПВО сбили пять БПЛА над Курской областью, четыре – над Белгородской
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Olga Sokolova/Global Look Press

Над регионами РФ были сбиты девять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:30 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что пять беспилотников были уничтожены над Курской областью, еще четыре — над Белгородской.

Информации о повреждениях инфраструктуры или пострадавших на данный момент не поступало.

Незадолго до этого появилась информация, что украинские войска атаковали беспилотниками сразу три российских региона: Воронежскую, Ростовскую и Белгородскую области.

29 апреля под удар попало село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Местная жительница получила осколочные ранения, ее увезли в больницу. Населенный пункт был атакован украинским дроном-камикадзе.

Ранее в Горловке зафиксировали прямое попадание украинского БПЛА в жилой дом

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