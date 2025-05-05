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Военкор сообщил, что войска РФ знали о готовящейся атаке ВСУ на Теткино

Военкор Сладков: ВС России знали о планах ВСУ атаковать Теткино и подготовились
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные знали о подготовке украинских войск к удару в направлении Теткино, который находится в Глушковском районе Курской области. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале.

По словам военкора, на этом участке границы велись комплексные работы, чтобы подготовиться к атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Не могу писать какие. Но работали заранее, спасибо разведке», — написал Сладков.

Он также обратил внимание на то, что 4 мая по украинскому городу Конотопу, который находится неподалеку от Теткино, и приграничью Сумской области наносились мощные удары. Военкор назвал их «упреждающими».

«Враг попытается громко выступить к 9-му мая, считает, что больнее всего для нас будет его успешная атака на Курщину. Но нет, не пускаем», — подчеркнул Сладков.

До этого военные корреспонденты сообщили о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. Юрий Котенок заявил, что ВСУ наращивают удары в направлении населенного пункта Теткино. По словам военкора Семена Пегова, украинские войска также пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику ВС РФ.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о неудачной попытке группы ВСУ прорваться в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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