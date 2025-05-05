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Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область

SHOT: ВСУ высадили новый десант на границе с Курской областью
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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) высадили десант на границе с Курской областью и пытались прорвать оборону на границе региона. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, попытки прорвать границу не увенчались успехом. Журналисты отметили, что в новой волне наступательных действий участвуют до 60 украинских солдат.

«Их подвезли к границе Глушковского района на ББМ и квадроциклах», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в боевых действиях на границе задействована инженерная машина разграждения, которая попыталась российские сооружения. Согласно публикации, порядка 30 бойцов ВСУ были ликвидированы на месте, прорыва границы не было допущено.

Несколькими часами ранее военкоры сообщили, что военные ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. По словам журналиста Юрия Котенка, украинские военные наращивали удары в направлении населенного пункта Теткино. При этом военкор Семен Пегов сообщил, что ВСУ пытались уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки.

Ранее российский депутат объяснил новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область.

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