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В США заявили, что новый истребитель Boeing несет послание России и Китаю

19FortyFive: истребитель Boeing F-47 несет послание России и Китаю
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AP

Истребитель шестого поколения Boeing F-47 несет послание России и Китаю. Об этом сообщило американское издание 19FortyFive.

Обозреватель Крис Осборн обратил внимание на конструктивные особенности перспективного истребителя. В частности, он отметил бесхвостую треугольную форму самолета, которую лишили привычного вертикального оперения. По словам журналиста, подобная аэродинамическая схема может ознаменовать прорыв.

«Эта особенность говорит о самой сути прорыва, который представляет собой F-47, поскольку инженеры, возможно, обнаружили способ вывести скрытность на новый уровень, не ставя под угрозу маневренность», — говорится в материале.

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что предоставляет аэрокосмической корпорации Boeing контракт на разработку истребителя шестого поколения по программе NGAD. Глава Белого дома отметил, что испытательные полеты экспериментальной модели выполняются уже пять лет.

Ранее в США раскрыли планы Трампа по созданию самого дорогого истребителя в истории.

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