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Трамп поручил разработать истребитель шестого поколения

Трамп поручил Boeing разработку истребителя шестого поколения F-47
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставляет аэрокосмической корпорации Boeing контракт на разработку истребителя шестого поколения по программе NGAD (Next-Generation Air Dominance). Трансляцию из Овального кабинета Белого дома, где Трам выступает вместе с шефом Пентагона Питом Хегсетом ведет телеканал C-SPAN

Трампа заявил, что истребитель получит названи F-47. Он отметил, что испытательные полеты экспериментальной модели нового истребителя выполняются уже 5 лет. По словам американского президента, истребитель будет развивать скорость более двух махов и будет оснащен самыми передовыми стелс-технологиями.

Он отметил, что союзники Соединенных Штатов уже интересуются контрактами на поставку новейших истребителей. При этом Трамп считает, что они получат «урезанные» версии данных самолетов.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее написала, что Трамп собирается объявить о создании «многомиллиардного истребителя». Издание пишет, что самый дорогой истребитель в истории будет представлять собой сложный самолет, созданный для сдерживания Вооруженных сил Китая в предстоящие десятилетия.

Ранее сообщалось, что Пентагон проинформирует Маска о планах на случай войны с Китаем.

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