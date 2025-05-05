В Минобороны рассказали о поражении объектов ВСУ за прошедшие сутки

За последние сутки российские войска поразили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах, а также объекты инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов», — говорится в сообщении.

3 мая ведомство сообщало, что Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ в 152 районах. По данным МО, российские войска нанесли удары по складам боеприпасов, отметили в ведомстве. Помимо этого, российские военные поразили пункты управления безэкипажных катеров и беспилотников, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в этот же день сообщал, что в Вознесенске Николаевской области ВС РФ ударили по аэродрому, где Вооруженные силы Украины собирают беспилотники и тренируют дроноводов. Он пояснил, что прилет зафиксировали на Мартыновском аэродроме.

Ранее военблогер назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО.