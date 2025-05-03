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Российские военные поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ в 152 районах

МО: ВС РФ ударили по объектам инфраструктуры аэродромов ВСУ в 152 районах
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты инфраструктуры аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские войска нанесли удары по складам боеприпасов, отметили в ведомстве. Помимо этого, российские военные поразили пункты управления безэкипажных катеров и беспилотников, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Вознесенске Николаевской области ВС РФ ударили по аэродрому, где Вооруженные силы Украины собирают беспилотники и тренируют дроноводов. Он пояснил, что прилет зафиксировали на Мартыновском аэродроме.

Также Лебедев заявил, что в Чернигове нанесли удар по военным Вооруженных сил Украины, которые планировали проникнуть в Брянскую область. По его словам, по украинским объектам совершили серию ударов.

Ранее военблогер назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО.

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