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В ВС РФ рассказали о сложностях с бойцами КНДР под Курском

Боец ВС РФ с позывным «Кондрат»: сложнее всего было объяснить бойцам КНДР тактику
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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский военный с позывным «Кондрат» рассказал, с какими сложностями столкнулись бойцы ВС РФ при взаимодействии с северокорейскими военными под Курском. Его слова передает военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

По словам «Кондрата», сложнее всего бойцам из КНДР было объяснить тактику наступления. Они хотели наступать «красиво», большими силами, и их было очень сложно от этого отговорить, подчеркнул российский боец.

«Уже во время реальных боевых действий они быстро поняли, что так они много не навоюют. И на ходу перестроились на малые группы, которые и продемонстрировали результат», — подчеркнул «Кондрат».

Еще одной проблемой был языковой барьер, но северокорейские военные быстро решили эту проблему, освоив русский разговорник из двух десятков слов. После этого бойцы из КНДР могли тренироваться без переводчика.

До этого тележурналистка Марина Ким говорила, что российские инструкторы общались с бойцами Корейской Народно-Демократической Республики при помощи разговорника.

Ранее появилось видео, как бойцы ВС РФ и КНДР обнялись после освобождения Суджи.

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