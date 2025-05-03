Российские моряки спасли пилотов сбитого над Черным морем истребителя

Российские моряки с гражданского судна помогли членам экипажа одного из истребителей Вооруженных сил РФ, сбитого над акваторией Черного моря. Об этом сообщил Telegram-канал Aviahub.

В связи с произошедшим автор материала пожелал летчикам выздоровления.

По данным Telegram-канала «Два майора», удар по российскому истребителю нанес безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Управлявшие воздушным судном летчики успели катапультироваться до того, как истребитель упал.

Из публикации следует, что украинские морские дроны около часа кружили в районе приводнения военнослужащих ВС РФ. Однако пилотов заметили российские моряки, находившиеся на борту проходящего неподалеку сухогруза. В результате они помогли летчикам выбраться из воды, и сейчас доставляют их к берегу.

Утром 3 мая в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что в течение ночи российские системы противовоздушной обороны сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты «Нептун-МД» в небе над акваторией Черного моря. Кроме того, в период с 2:00 до 5:00 мск здесь были уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее украинские войска атаковали город в Краснодарском крае с помощью дронов, ракет и безэкипажных катеров.