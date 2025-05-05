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«Почта России» выпустила открытку, посвященную самой результативной подлодке времен ВОВ

Во Владивостоке прошло гашение открытки, посвященной подводной лодке «С-56»
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Игорь Новиков/Правительство Приморского края

«Почта России» представила во Владивостоке маркированную открытку, которую посвятили легендарной подводной лодке «С-56». Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Специальное гашение открытки состоялось в Военно-историческом музее Тихоокеанского флота на Корабельной Набережной. На открытке изображена Гвардейская Краснознаменная подводная лодка «С-56» на пьедестале Вечной славы», — сказано в сообщении.

Открытку выпустили ограниченным тиражом в тысячу экземпляров к 80-летию Победы совместно с Военно-историческим музеем Тихоокеанского флота в знак сохранения исторической памяти о подвиге моряков-тихоокеанцев.

Для ее отправки в любой регион России дополнительные марки не понадобятся.

Дизель-электрическую подлодку «С-56» спустили на воду в декабре 1939 года. 30 октября 1941 года ее зачислили в состав Тихоокеанского флота. Она стала самой результативной советской подводной лодкой времен Великой Отечественной войны по количеству достоверно потопленных целей.

В мае 1975 года «С-56» установили на Корабельной Набережной рядом со зданием штаба Тихоокеанского флота во Владивостоке в качестве корабля-музея.

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