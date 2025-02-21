Крымчанин украл у соседей награды времен Великой Отечественной войны

В Керчи 33-летнего местного жителя задержали по подозрению в хищении наград, которые принадлежали участнику Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратилась крымчанка, которая заявила о пропаже нескольких ценных вещей из квартиры ее родственника. В частности женщина отметила, что не досчиталась медалей, которыми был награжден отец ее свекра, парадного морского кителя, двух кортиков.

По подозрению в хищении вещей правоохранители задержали местного жителя, который приходится соседом потерпевшей. Подозреваемый признался, что в отсутствие хозяев забирался к соседям через форточку и ночевал там. В один из таких визитов он решился на кражу.

«Оперативниками большая часть похищенного найдена и изъята. Мероприятия по розыску остального имущества продолжаются», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее белгородец пытался продать государственные награды прадедушки времен СССР, но его задержали.